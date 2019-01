Skispringen LIVE: Neujahrsspringen in Garmisch-Partenkirchen

Im bayerischen Garmisch-Partenkirchen geht ab 14 Uhr das Neujahrsspringen der Vierschanzentournee über die Bühne. Verfolgen Sie den Bewerb hier im Liveticker.

Auf den Salzburger Stefan Kraft wartet gleich am Neujahrstag die erste große sportliche Herausforderung 2019. Denn der Vortages-Dritte von Oberstdorf kam mit der Olympia-Schanze in Garmisch-Partenkirchen in der Qualifikation am Montag noch nicht gut zurecht - eine Steigerung am 1. Jänner (14.00 Uhr/live ORF eins) ist nötig, um die Chance auf den angepeilten Tournee-Spitzenplatz zu wahren.

Quelle: SN