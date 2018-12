Skispringen: Lukas Müllers treibende Kraft ist die Hoffnung

Der ehemalige Skispringer Lukas Müller sitzt nach einem Sturz im Rollstuhl und ist dennoch ein "Stehaufmandl". Das ist möglich durch Training, Disziplin, den Glauben an sich selbst und ein Anti-Schwerkraft-Laufband.

Manchmal ist es die Hoffnung, die uns lächeln lässt. Und manchmal ein Lächeln, dass uns hoffen lässt.



Auch wenn er sich quält, Lukas Müller lächelt. Er kämpft verbissen, trainiert seinen Körper und seinen Kopf in der Hoffnung, ein kleines Stück besser als am Tag zuvor zu werden. Im Prinzip ist alles noch immer so, als wäre er Skispringer, nur trainiert Müller inzwischen nicht mehr, um ein paar Meter weiter als andere zu fliegen, sondern um ein paar Meter gehen zu können. Mithilfe von Krücken ist es möglich, sich zumindest über eine kurze Strecke ohne Rollstuhl zu bewegen. Ein revolutionäres Laufband im Landeskrankenhaus Salzburg, genannt "AlterG", hilft dem 26-Jährigen dabei, die gewünschten Fortschritte zu erzielen.