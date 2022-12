Skispringen: Österreichs Mixed-Quartett gewinnt Weltcup in Titisee

Österreichs Mixed-Skisprung-Team in der Besetzung Sara Marita Kramer, Michael Hayböck, Eva Pinkelnig und Stefan Kraft hat am Samstag in Titisee-Neustadt diesen Bewerb erstmals überhaupt gewonnen.

SN/APA/AFP/AFP /THOMAS KIENZLE Stefan Kraft in Aktion.

Das ÖSV-Quartett gewann mit 985,9 Punkten 26,7 Zähler vor Norwegen und 31,8 vor Deutschland.