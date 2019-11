Skispringen: ÖSV-Team in Wisla mit Weltcup-Auftaktsieg vor Norwegen

Perfekter Start für Österreichs Skisprung-Herren in die neue Weltcup-Saison: Philipp Aschenwald, Daniel Huber, Jan Hörl und Stefan Kraft gewannen am Samstag in Wisla den Teambewerb in souveräner Manier. Das ÖSV-Quartett feierte den ersten Mannschaftssieg seit 9. Februar dieses Jahres in Lahti 22,5 Punkte vor Norwegen und 27,3 vor Gastgeber Polen.

SN/GEPA pictures Großer Jubel bei den vier Österreichern.