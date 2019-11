Österreichs Springerteam will sich vor dem Weltcupauftakt am Wochenende in Wisła zu keiner Prognose hinreißen lassen. Vor allem Zugpferd Stefan Kraft hat noch Zweifel.

SN/gepa pictures Auf Überflieger Stefan Kraft ruhen auch diese Saison die Hoffnungen der heimischen Skisprungfans.