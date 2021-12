20-jährige Maria Almerin musste sich nur der Deutschen Katharina Althaus geschlagen geben. Vier ÖSV-Springerinnen landeten unter den Top 10.

Sara Marita Kramer muss auf ihren zehnten Skisprung-Weltcupsieg noch warten. Die 20-jährige Salzburgerin musste sich am Samstag beim dritten Saisonbewerb in Lillehammer nach Sprüngen auf 95 sowie 95,5 Meter mit 273,2 Punkten nur der Deutschen Katharina Althaus (278,1) geschlagen geben, die schon nach dem ersten Durchgang in Führung gelegen war. Nach ihrem Erfolg zum Auftakt in Nischnij Tagil landete Kramer damit zum zweiten Mal in dieses Saison auf dem Podest.

Damit schnappte sich die Beste der Qualifikation auch die Führung im Gesamtweltcup von der diesmal nur neuntplatzierten Slowenin Ema Klinec. Die 25-jährige Althaus sicherte dem deutschen Team den ersten Einzelsieg seit Juliane Seyfarth am 23. März 2019 in Russland. Auf Rang drei landete die Slowenin Ursa Bogataj (272,3).

"Es war im Nachhinein gesehen ein sehr guter Tag, aber es war auch ein zacher Tag! Ich habe heute das Gefühl der Lockerheit nicht gefunden. Trotzdem war es ein cooler Wettkampf und ich bin froh, dass ich Zweite geworden bin", meinte Kramer. "Es ist so knapp beisammen und man sieht, wie sich das Damen-Skispringen entwickelt." Mit Daniela Iraschko-Stolz (7./249,8), Eva Pinkelnig (8./243,8) und Lisa Eder (10./231,6) landeten drei weitere ÖSV-Athletinnen unter den Top Ten. Die St. Veiterin Chiara Kreuzer musste sich mit Rang 26 begnügen.