Skispringen: Schuster hört nach dieser Saison als DSV-Coach auf

Der Vorarlberger Werner Schuster hört nach dieser Saison als deutscher Skisprung-Bundestrainer auf. "Ich werde meinen Vertrag, der am 30. April endet, nicht verlängern", sagte Schuster am Donnerstag in Oberstdorf. Er wolle vor allem mehr Zeit für seine Familie haben, begründete der 49-Jährige er seine Entscheidung. Der Deutsche Skiverband hätte gerne mit Schuster verlängert.

SN/APA (AFP)/CHRISTOF STACHE Schuster hört auf