Skispringen: Sensortechnik soll Leistungen vergleichbarer machen

Skispringen wird in der kommenden Saison für alle Interessierten besser verständlich. Dafür sorgen Sensoren, die an den Skibindungen der Athleten angebracht werden und viele zusätzliche Informationen liefern. Darüber informierte am Dienstag der Renndirektor Skispringen des Weltverbandes FIS, Walter Hofer, beim Forum Nordicum der nordischen Skisportjournalisten in Seefeld.

SN/APA/EXPA/JFK Skispringen soll für alle Interessierten besser verständlich werden