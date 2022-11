Stefan Kraft im Interview: "Es ist Weltcup - und damit brennt es auch"

Skispringer Stefan Kraft will gleich beim ungewöhnlich frühen Hybrid-Weltcup in Wisła zeigen, wie groß seine Ambitionen sind.

So leicht, lässig und locker hat man Stefan Kraft vor dem ersten Wettkampfsprung einer neuen Weltcupsaison lange nicht mehr gesehen. Liegt es etwa daran, dass der 29-Jährige diesen Sommer in den Hafen der Ehe gesegelt ist? Oder weiß Kraft schon, dass er der Konkurrenz wieder auf und davonfliegen wird? Es ist wohl ein Mix aus beidem. Mit den SN sprach der Teamolympiasieger, Weltmeister, Weltrekordler und Gewinner von 25 Weltcup-Einzelbewerben über seine "Flittertage" und die gewohnt ehrgeizigen Ziele in einer Saison ...