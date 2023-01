Vierschanzentournee: Fan-Comeback mit mehr als 100.000 Zuschauern

Tops & Flops: Österreich stellte bei der Vierschanzentournee das beste Team - und blieb dennoch ohne Podestplatz.

Zehn Tage, acht Sprünge, vier Schanzen, ein Sieger: Halvor Egner Granerud hat Norwegen den ersten Tourneesieg seit Anders Jacobsen vor 16 Jahren beschert. So groß der Jubel bei den Skisprung-Wikingern und ihrem österreichischen Trainer Alexander Stöckl ist, so groß war die Enttäuschung bei den Gastebernationen. Zum Tourneeabschluss spielten die SN Punktrichter und verteilten - wie es im Skispringen üblich ist - Haltungsnoten. Zwei Mal haben wir in unseren Tops & Flops auch die Höchstnote 20,0 vergeben.

Rückkehr der ...