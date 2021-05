Skispringer beenden ihre Sommerpause - Schlierenzauer ohne ÖSV-Kaderstatus

Kraft, Huber und Co. trainieren schon für die Olympiasaison - mit zwei neuen Coaches im Nationalteam und im Stützpunkt Salzburg, aber ohne Weltcup-Rekordsieger Gregor Schlierenzauer als Teamkollegen.

"Sommerpause" nennen die Skispringer die kurze Phase zwischen dem Saisonfinale Ende März und dem Trainingsstart Anfang Mai. Lang bevor uns der Sommer überhaupt erreicht hat, ist der Blick der ÖSV-Adler also schon wieder in Richtung Winter gerichtet. In diesem Fall ist es ein Olympiawinter - 2022 in Peking.

Im Springerstützpunkt Rif wird dafür seit vergangener Woche geschwitzt. "Mit sehr unterschiedlichen Trainingsreizen von Leichtathletik bis hin zu Feldenkrais-Übungen", erklärt Stützpunkttrainer Harald Diess, der zugleich Assistenzcoach von Andreas Widhölzl ist. ...