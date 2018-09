Skispringer Daniel Huber gewann Sommer-GP in Hinzenbach

Daniel Huber hat am Sonntag beim Sommer-Grand-Prix der Skispringer in Hinzenbach für einen Heimsieg gesorgt. Der Salzburger gewann mit 245,7 Punkten deutlich vor dem Schweizer Kilian Peier (237,7) und dem Deutschen Karl Geiger (237,3). Weltcup-Rekordsieger Gregor Schlierenzauer (236,2) wurde knapp hinter dem russischen Gesamtführenden Jewgenij Klimow (236,3) Fünfter.

Auch Clemens Aigner (7.) und Michael Hayböck (9.) kamen noch in die Top Ten. Doppelweltmeister Stefan Kraft landete an der 17. Stelle. In der Gesamtwertung ist Huber vor dem letzten Bewerb am Mittwoch in Klingenthal als bester Österreicher Fünfter.

Quelle: APA