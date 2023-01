Skispringer Daniel Huber schmiedet große Comeback-Pläne: "Ziel ist die WM in Planica"

Zwei Monate nach seiner Knieoperation sagt der ÖSV-Adler im SN-Interview: "Ziel ist eine WM-Teilnahme in Planica." Die Tournee verfolgt Huber als "Edelfan" vor dem Fernseher.

Es sind sehr besondere Tage für Daniel Huber. Silvester und seinen Geburtstag am Montag verbrachte der Skispringer nämlich erstmals seit vielen Jahren nicht bei der Vierschanzentournee, sondern beim Aufbautraining im Sportzentrum Rif und daheim bei seiner Frau Franziska in Seekirchen. Wir sprachen mit dem ÖSV-Adler über seine Wünsche zum 30er, seine Comeback-Pläne nach der Knieoperation und wie er die Tournee als Zuschauer beurteilt. So viel vorweg: Huber leidet vor dem Fernseher, auch mit Stefan Kraft.

Herzlichen Glückwunsch zum ...