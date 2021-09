Skispringer Gregor Schlierenzauer hört auf

Gregor Schlierenzauer, der 53-fache Weltcupsieger im Skispringen, beendet seine Karriere.

Der Rekordsieger im Weltcup teilte mit: "Die letzten Monate waren für mich herausfordernd. In positiver Hinsicht. Durch die Verletzungspause, hatte ich ausreichend Zeit und den nötigen Abstand, um Vergangenes aufzuarbeiten und zu schauen, wo ich jetzt stehe. Meine aktive Karriere zu beenden ist mir nach all dem, was ich als Spitzensportler erleben durfte, nicht leicht gefallen - aber die Entscheidung fühlt sich ebenso wie der Zeitpunkt richtig an."



Die Erfolgsbilanz des Tirolers sucht im Skisprung-Sport seinesgleichen: Er ist mit 53 Einzel- und 17 Teamsiegen Rekordsieger im Weltcup. Zwei Mal war er Gesamtsieger des Weltcups (2008/09, 2012/13), zwei Mal Gewinner der Vierschanzentournee (2011/12, 2012/13). Bei den olympischen Spielen in Vancouver (2010) gewann Schlierenzauer zwei Bronze-Medaillen von der Groß- und der Normalschanze, zudem brachte er im Team die Gold-Medaille nach Österreich. Vier Jahre später wurde es in Sotschi (2014) noch einmal die Silber-Medaille mit dem Team.

Bei nordischen Ski-Weltmeisterschaften und Skiflug-Weltmeisterschaften gewann Schlierenzauer insgesamt 17 Mal Edelmetall, davon 10 Mal Gold. Schlierenzauer ist damit nicht nur der erfolgreichste Welcup-Skispringer aller Zeiten, sondern er hat mit seinen Erfolgen auch eine ganze Generation an Nachwuchs-Sportlern inspiriert und geprägt.



Der letzte Sieg liegt bereits fast sieben Jahre zurück. Nach dem Erfolg am 6. Dezember 2014 in Lillehammer (NOR) folgte eine Zeit des menschlichen Wachstums für den damals gerade mal 24-Jährigen. In seinem Blog schreibt Gregor Schlierenzauer am Dienstag: "Ich weiß auch die Unterstützung meiner Trainer und Partner, die mir buchstäblich Flügel verliehen haben, sehr zu schätzen. Sie haben mich geformt, gepusht und aufgefangen, aber niemals verbogen. Ein Dankeschön gilt auch dem Österreichischem Skiverband und dem Olympiazentrum Tirol, all den Betreuern, Ärzten, meinen Team-Kollegen und den vielen inspirierenden Menschen, die ich auf und abseits der Schanzen kennenlernen durfte."

Die vergangene Saison 2020/21 musste Schlierenzauer mit einer Knieverletzung, kurz vor dem Beginn der nordischen Ski-Welmeisterschaft in Oberstdorf (GER), beenden. Anfang dieser Woche hat Schlierenzauer alte Wegbegleiter über seine Entscheidung informiert und sich verabschiedet.

Mario Stecher, Sportlicher Leiter Ski Nordisch, sagte: "Gregor hat fürs Skispringen Großartiges geleistet. Seine außergewöhnliche Karriere ist gespickt mit Superlativen. Er hat im Grunde alles erreicht, was es zu erreichen gibt, fast alles gewonnen, was es zu gewinnen gibt, und es ist auch ihm zu verdanken, dass der Sport heute da steht, wo er ist. Er hat über viele Jahre tausende Fans begeistert und war ein Vorbild für den Nachwuchs. Seitens des ÖSV wünschen wir Gregor, dass er sein Privatleben genießen kann und dass er auch die nötige Ruhe abseits des Spitzensports findet. Er wird immer ein gern gesehener Gast bei uns bleiben."