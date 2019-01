Skispringer in der Krise: Neues Jahr, alte Sorgen

Österreichs Adler erlebten beim Neujahrsspringen in Garmisch-Partenkirchen ein Debakel und haben damit keine Chance mehr auf den Tourneesieg. Der ist für Japan reserviert.

Was sind die besten Neujahrsvorsätze schon wert, wenn sie gleich am ersten Tag des Jahres gebrochen werden? Nach Rang drei durch Stefan Kraft zum Tourneestart in Oberstdorf hatte Österreichs Springerteam auf die Trendwende und noch mehr Spitzenplätze im neuen Jahr gehofft, doch stattdessen gab es in Garmisch-Partenkirchen ein Debakel. Wie schon beim Neujahrsspringen 2018 verspielten die ÖSV-Adler am Dienstag alle Chancen auf den Gesamtsieg bei der Vierschanzentournee. Weltmeister Kraft fiel im Gesamtklassement durch Rang 49 aussichtslos zurück. Bester Österreicher ist vor dem Heimbewerb am Freitag in Innsbruck Daniel Huber als Zehnter. Der Salzburger belegte beim neuerlichen Sieg des Japaners Ryoyu Kobayashi Rang 15.