Skispringer starten so früh wie nie: Absprung in eine herausfordernde Rekordsaison

Dass eine Fußball-Weltmeisterschaft einmal Einfluss auf den Skisprung-Weltcup haben könnte, das galt bis vor Kurzem als undenkbar. Dass die Saison deshalb auf Matten und nicht auf Schnee beginnt, ist beinahe schon grotesk. Und dennoch starten die Skispringerinnen und Skispringer am Wochenende in Wisła (POL) in ihre Rekordsaison. Die beginnt so früh wie noch nie und dauert bis einschließlich 2. April 2023, das ist der Palmsonntag.

Gesprungen wird in Wisła wie schon mehrfach berichtet in einer Hybridvariante aus Eisanlaufspur und Kunststoffmattenlandung. "Herausfordernd", bezeichnen die beiden ÖSV-Cheftrainer Andreas Widhölzl (Herren) und Harald Rodlauer (Damen) den ungewöhnlich frühen Start und die scheinbar ewig lange Saison.

Der Beginn lässt nur wenige Wünsche offen. Alle fünf Österreicherinnen schafften am Freitag die Qualifikation für das erste Saisonspringen am Samstag (12 Uhr). Weltcup-Titelverteidigerin Sara Marita Kramer wurde mit 121,5 Metern Vierte, Eva Pinkelnig Siebte. Auch Chiara Kreuzer (16.), Hannah Wiegele (20.) und Jacqueline Seifriedsberger (23.) kamen weiter. Beste war die Slowenin Ema Klinec (128,5 m). In der Qualifikation für den Herrenbewerb am Samstag (16 Uhr) in Wisła war Michael Hayböck als Fünfter mit 128 Metern bester ÖSV-Athlet. Direkt dahinter landeten seine Teamkollegen Daniel Tschofenig und Manuel Fettner. Philipp Aschenwald wurde Zehnter, der rechtzeitig genesene Daniel Huber unmittelbar vor Stefan Kraft 20. Jan Hörl hingegen verpasste als 55. den "Cut".