Skispringer Stefan Kraft erhielt Trophäen für Weltcupsiege

Stefan Kraft hat am Dienstag die Trophäen für seine erfolgreiche Saison erhalten. Der Salzburger (26) übernahm am Schanzentisch in Bischofshofen im kleinsten Kreis die Kristallkugeln für die Gesamtsiege im Skisprung- und im Skiflug-Weltcup. Die letzten zwei Einzelbewerbe waren wegen des Coronavirus gestrichen worden, Kraft lag am Ende 140 Punkte vor dem zweitplatzierten Deutschen Karl Geiger.

Durch Coronavirus kam Kraft vorzeitig in Besitz der Kristallkugeln