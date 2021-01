Skispringerin Hölzl wieder mit "klarem Kopf" dabei

Skispringerin Chiara Hölzl will die knapp einmonatige Weltcup-Unterbrechung für den System-Neustart genutzt haben. "Ich habe jetzt in den letzten Wochen ordentlich an ein paar Schrauben gedreht und alles ein wenig auseinander und neu zusammengebaut", erklärte die Salzburgerin, die mit Platz zehn in Ramsau nicht wunschgemäß in die WM-Saison gestartet war.

SN/APA/GEORG HOCHMUTH Hölzl möchte in Ljubno wieder jubeln

Zum Auftakt "ins Trudeln" gekommen, will die Gesamtweltcup-Zweite der Vorsaison im slowenischen Ljubno wieder "mit klarem Kopf" dabei sein. "Es fühlt sich jetzt wieder besser an und ich bin wieder mit noch mehr Gaudi bei der Sache und auf dem richtigen Weg zurück zur 'Selbstverständlichkeit'", erklärte Hölzl. Auf sie wartet am Wochenende ein Teambewerb und eine Einzelkonkurrenz. Quelle: APA