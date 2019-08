Die Salzburgerin Chiara Hölzl hat am Freitag auf der zweiten Station des Damen-Sommer-GP im Skispringen in Courchevel den zweiten Platz belegt. Mit 121 und der Bestweite von 127,5 m musste die 22-Jährige nur der Japanerin Sara Takanashi (125,5/124) um 7,7 Punkte den Vortritt lassen. In der Gesamtwertung ist Hölzl Fünfte.

Jacqueline Seifriedsberger landete an der achten Stelle (108/117,5), Lisa Eder wurde 19. (98/101,5). Quelle: APA