Skispringerin Kvandal mit schwerer Knieverletzung lange out

Die Norwegerin Eirin Maria Kvandal hat sich am 7. Februar in Hinzenbach eine noch schwerere Verletzung im rechten Knie zugezogen als zunächst angenommen. Wie sich erst jetzt herausstellte, erlitt die Ljubno-Weltcupsiegerin laut norwegischen Medienberichten bei ihrem Sturz in Oberösterreich Risse des Kreuz- und Seitenbandes sowie im Meniskus. Die 19-Jährige fällt damit für zumindest ein halbes Jahr aus.

Quelle: APA