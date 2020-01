Chiara Hölzl flog beim Weltcup in Râșnov zu den Plätzen eins und drei.

Eines der größten Phänomene im Sport sind derzeit die österreichischen Skispringerinnen. Sieben Weltcupsiege in Serie haben die ÖSV-Damen zuletzt gefeiert, das gab es in dieser jungen Sportart noch nie. Das rot-weiß-rote Springerteam hat in der Nationenwertung fast doppelt so viele ...