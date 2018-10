Skisprung-Sommer-GP in Klingenthal wegen Windes abgesagt

Das Finale des Sommer-Grand-Prix der Skispringer ist am Mittwoch in Klingenthal wegen Windes abgesagt worden. Nach jenem der Damen wurde nach knapp zweistündigem Zuwarten auch der Bewerb der Herren gestrichen. Damit war die Sonntag-Konkurrenz in Hinzenbach, wo der Salzburger Daniel Huber einen Heimsieg gefeiert hatte, der letzte Sommer-GP der Herren. Gesamtsieger wurde der Russe Jewgenij Klimow.

Klimow siegte mit 555 Zählern deutlich vor dem Deutschen Karl Geiger (416). Bester Österreicher wurde Huber als Fünfter (305). Stefan Kraft wurde mit 94 Zählern unmittelbar vor Andreas Kofler (88) 21.

Bei den Damen war bereits zuvor die Japanerin Sara Takanashi als Gesamtsiegerin der Sommer-GP-Gesamtwertung festgestanden. Sie siegte mit 460 Zählern vor Ema Klinec (SLO/265) und Maren Lundby (NOR/260). Beste Österreicherinnen wurden Chiara Hölzl (148) und Jacqueline Seifriedsberger (140) als Siebente bzw. Achte.

Der neue Herren-Cheftrainer Andreas Felder zog ein positives Resümee. "Mit der Arbeit der Mannschaft bin ich bis jetzt sehr zufrieden. Es bemüht sich jeder, an seiner Performance zu arbeiten. Wir haben schon relativ gut den Anschluss an die besseren Nationen gefunden", sagte der Tiroler in einem ÖSV-Statement. Handlungsbedarf gebe es noch auf der Großschanze. "Daran werden wir im Winter arbeiten."

Die Startplätze für den Weltcup-Auftakt in Wisla in Polen (17. November) werden nun Mitte Oktober bei den österreichischen Meisterschaften in Hinzenbach ermittelt. Der Feinschliff soll nach einem Trainingslager in Innsbruck in Falun auf Schnee erfolgen.

Quelle: APA