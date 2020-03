Skisprung-Weltcupfinale der Damen verlegt und ohne Fans

Das Weltcupfinale der Skispringerinnen im russischen Tschaikowskij wird aufgrund des Coronavirus um zwei Tage vorverlegt. Die Bewerbe werden nun am 19. und 20. März über die Bühne gehen, wie der Internationale Skiverband (FIS) am Mittwoch bekannt gab. Am 18. März ist die Qualifikation angesetzt. Zuschauer sind in Tschaikowskij nicht zugelassen.

Vor der finalen Weltcup-Station sind noch Springen in Nischni Tagil (Russland) angesetzt. Chiara Hölzl liegt als beste ÖSV-Springerin aktuell 65 Punkte hinter der norwegischen Gesamtführenden Maren Lundby. Eva Pinkelnig ist Dritte. Quelle: APA