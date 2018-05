Skistar Marcel Hirscher wird erstmals Vater

Der Salzburger Skistar Marcel Hirscher und seine langjährige Freundin Laura Moisl erwarten ihr erstes Kind.

Die beiden posteten am Montag auf Instagram ein Foto mit einem Paar winziger Skischuhen in den Händen und dem Text: "The real adventure starts right now" (Das wahre Abenteuer beginnt genau jetzt).

Marcel Hirscher hat sportlich heuer Maßstäbe im alpinen Rennsport gesetzt wie kein anderer Läufer vor ihm. Der Annaberger holte zum siebenten Mal in Folge den Gesamtweltcup und holte zwei Olympische Goldmedaillen. Sein Resümee lautete: "Es war einfach unvorstellbar. Ich werde noch eine Zeit brauchen, um zu begreifen, was in dem Winter geschehen ist."

Kurz nach Ende der erfolgreichen Saison spielte er sogar öffentlich mit dem Gedanken, seine Karriere beenden zu wollen.

Er hätte für diesen Fall aber bereits eine neue Aufgabe gefunden.

Als er am 21. März in Wien bei seiner Saisonbilanz-Pressekonferenz auf seine Persönlichkeitsentwicklung angesprochen wurde, verwies Hirscher darauf, dass es nach schwierigeren Phasen seit einigen Saisonen leichter laufe: "Für mich ist es kein Geheimnis, dass das einen Menschen prägt und verändert, Veränderung ist auch etwas Positives auf jeden Fall. Ich habe viel lernen dürfen und müssen, und das recht schnell."

Für künftige Eltern gilt das erst recht.

(APA)