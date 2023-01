Beim Heimspiel in St. Anton wird den Widrigkeiten getrotzt

"Zu viel" Schnee und fehlende Erfahrung sind für das ÖSV-Speedteam die Herausforderungen am Arlberg. So kurios die Situation erscheint, so optimistisch geht Mirjam Puchner an den Start.

SN/gepa Mirjam Puchner fährt in St. Anton nach fünf guten Ergebnissen um ihren ersten Podestplatz in dieser Saison.