Drei von vier Rennen im Skiweltcup fielen dem meterhohen Schnee zum Opfer. Auf Besserung hoffen Österreichs Riesentorläufer am Montag aber nicht nur wetterbedingt.

Die Coronakrise und ihre Folgen, fehlende rot-weiß-rote Erfolge und nun wurde noch das Wetter zum Spielverderber - der Skiweltcup allgemein und Österreich im Speziellen haben wahrlich schon aufregendere, bessere Zeiten erlebt. Der Saisonauftakt in den Speedbewerben der Damen mit zwei Super-G ist in St. Moritz gänzlich und im wahrsten Wortsinn im Schnee versunken. Die Herren fuhren am Samstag in Santa Caterina zumindest einen Riesentorlauf, in dem das ÖSV-Team wieder einmal eine herbe Niederlage kassierte. Die Chance zur Revanche gibt es ...