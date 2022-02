Henrik Kristoffersen gewinnt beide Rennen in Garmisch und legt dem ÖSV-Team vor. Manuel Feller und Johannes Strolz erlebten Licht und Schatten, Marco Schwarz fuhr endlich wieder in die Weltspitze.

Von abermals sehr knappen Zeitabständen, vielen Ausfällen und großen Aufholjagden waren die beiden Rennen in Garmisch-Partenkirchen gekennzeichnet - mit Licht und Schatten aus österreichischer Sicht. Der Slalom bleibt daher die Wundertüte im Skiweltcup der Herren. Daran ändert auch Henrik Kristoffersen, der nach seinem Double in Garmisch der erste Zweifachsieger der Saison ist, nicht viel.

Manuel Feller und Johannes Strolz waren nach den Rängen drei und vier am Samstag auch am Sonntag die ersten Herausforderer von Kristoffersen, standen am ...