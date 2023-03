Jetzt muss man im ÖSV alles und jede(n) hinterfragen

Vereinzelte persönliche Erfolge dürfen nicht darüber hinwegtäuschen, dass es für Österreich die drittschwächste Saison im Skiweltcup aller Zeiten war. Trainerrochaden allein sind zu wenig.

25 Podestplätze, darunter sieben Siege, hat Österreich in dieser Skiweltcupsaison in 76 Rennen eingefahren. In jedem dritten Rennen war man auf dem Stockerl, weniger als jedes zehnte konnte gewonnen werden. Mikaela Shiffrin und Marco Odermatt feierten jeweils doppelt so viele Siege wie Österreichs Herren und Damen gemeinsam. Unabhängig davon, dass solche Ausnahmeathleten kein idealer Maßstab sind und der ÖSV selbst nicht mehr mit solchen Seriensiegern wie Marcel Hirscher gesegnet ist, muss sich nun Grundlegendes ändern. Denn Fakt ist auch, dass ...