Liensberger und Schwarz: Zwei, die überraschen können

Auf Österreichs letzte Kugelgewinner richtet sich der Fokus im Skiweltcup. Sie sollen für Höhepunkte sorgen. Beide gehen neue Wege.

Seit dem Jahr 2000 hat der ÖSV den alpinen Gesamt-Weltcup bei der Herren 14 Mal gewonnen, bei den Damen immerhin auch noch fünf Mal. Doch seit dem Winter 2019 ging die große Kristallkugel nie mehr nach Österreich, Marcel Hirscher war der letzte Läufer, der diese in Empfang nehmen durfte. Das wird sich in dem Winter kaum ändern, beim Weltcup-Finale in Andorra Mitte März werden die Österreicher wohl nur in der Zuschauerrolle sein, wenn die großen Kristall-Pokale ausgepackt werden.

...