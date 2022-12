Manuel Feller ist der Beste vom Rest

Österreichs Technikspezialist zeigt bei den Weltcuprennen in Val d'Isere zwei Mal als Zweiter auf, auf Marco Odermatt fehlt aber auch ihm eine "Skiwelt". Die Comebacks von Stefan Brennsteiner und Roland Leitinger liefen mehr und weniger zufrieden stellend.

Marco Odermatt oder ein Norweger, jemand anderer schafft es in dieser Skiweltcupsaison weiterhin nicht auf das oberste Podest. Das musste am Wochenende nun auch Manuel Feller in Val d'Isere anerkennen. Im Riesentorlauf war der Tiroler 1,40 Sekunden hinter dem Schweizer Dominator der "Beste vom Rest der Skiwelt", im Slalom musste sich Feller nur Lucas Braathen geschlagen geben. 84 Hundertstel fehlten ihm diesmal auf den ersten österreichischen Sieg dieser Saison.

La face de Bellevarde, die steile Bergwand, hatte Feller ...