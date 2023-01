Mikaela Shiffrin: Sieg, Rekord und Zweifel

Die US-Amerikanerin gewann in Kranjska Gora ihr 82. Weltcuprennen und kommt als hochgepriesene Weltrekordlerin zum Nachtslalom nach Flachau. Ein Wunsch bleibt ihr vorerst aber noch unerfüllt.

Die Frage war längst nicht mehr, ob, sondern nur mehr, wann Mikaela Shiffrin ihren 82. Sieg im Skiweltcup einfährt und so mit ihrer Landsfrau Lindsey Vonn gleichzieht. Dass und vor allem wie die US-Amerikanerin den Rekord am Sonntag beim Riesentorlauf fixierte, war in gewisser Weise ein Spiegelbild ihrer Karriere. Denn bevor Shiffrin schließlich mit Respektabstand und souverän ihren fünften Sieg in den jüngsten sechs Rennen einfuhr, waren die Selbstzweifel wieder präsent.

"Ich war so nervös, dass ich Flecken ...