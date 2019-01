Skiweltcup: Mit Sicherheitslauf die Konkurrenz deklassiert

Mikaela Shiffrin fuhr am Kronplatz wieder in einer eigenen Liga, aber "nicht verrückt". Verrückt sind dafür die Zahlen ihres Erfolgslaufs. Das dezimierte ÖSV-Team schlug sich tapfer.

Was Marcel Hirscher bei den Herren ist, ist Mikaela Shiffrin bei den Damen - die einsame Nummer eins im alpinen Skiweltcup. Wobei die US-Amerikanerin, gemessen an absoluten Zahlen, zum Teil sogar noch eins draufsetzt. So etwa beim Riesentorlauf am Kronplatz, wo Shiffrin die Konkurrenz um 1,21 Sekunden distanzierte und dabei im zweiten Durchgang einen Sicherheitslauf hinlegte.