ÖSV-Cheftrainer Thomas Trinker: "Wir müssen kleine Brötchen backen"

Österreichs Technikerinnen wollen beim Skiweltcup am Semmering in die Erfolgsspur finden. Cheftrainer Thomas Trinker fordert eine Steigerung, warnt aber gleichzeitig vor zu hohen Erwartungen.

Mit der mageren Ausbeute von vier Podestplätzen in zwölf Rennen kehrt Österreichs Damenskiteam zu den Heimrennen am Semmering zurück. Speziell in den technischen Disziplinen fuhren Katharina Liensberger und Co. ihrer Topform zuletzt weit hinterher. Das soll sich nun ändern. Über die Gründe, die generell sinkenden Ansprüche der Skination und dann doch die Aussicht auf Erfolge bei den drei Rennen am Zauberberg sprach Cheftrainer Thomas Trinker vor dem ersten Riesentorlauf am Dienstag (10.00/13.00 Uhr, live ORF 1 und im SN-Ticker) mit ...