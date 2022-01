Katharina Liensberger fabrizierte in Kranjska Gora einen "Salto nullo". Petra Vlhová steht schon vor dem Slalom-Gesamtsieg.

Schwieriger Hang, schlechte Piste, schlechte Leistung: Österreichs Damenskiteam muss vor dem Heimrennen in Schladming am Dienstag einen Rückschlag hinnehmen. Bei den Technikrennen in Kranjska Gora fuhren Katharina Liensberger und Co. zum Teil weit an den Spitzenplätzen vorbei. Vor allem für Liensberger, die zuletzt in Lienz und Zagreb im Slalom zwei Podestplätze eingefahren hatte, war es mit einer Nichtqualifikation im Riesentorlauf und einem Ausfall im Slalom ein enttäuschendes Wochenende.

So war Katharina Truppe als Elfte und Siebte die Beste ...