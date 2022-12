ÖSV-Damen haben sich im Mittelmaß festgefahren

Zu acht im Finale, aber weit vom Podest entfernt waren Katharina Liensberger und Co. beim ersten Riesentorlauf am Semmering. Mikaela Shiffrin siegte in einem hochklassigen Rennen an der Spitze.

SN/GEPA pictures Katharina Liensberger wurde als beste Österreicherin 13. im ersten Semmering-Rennen.