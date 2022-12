Rückkehr an Schicksalsort macht Mirjam Puchner "sehr nervös"

Nach ihrem Sieg 2016 und folgenschweren Sturz 2017 jagt Mirjam Puchner in St. Moritz Dominatorin Sofia Goggia. Die Salzburgerin führt zudem ein starkes ÖSV-Speedteam an.

St. Moritz gehört zweifellos zu den Klassikern im Skiweltcup der Damen. Kaum zu glauben, dass die letzte Abfahrt im Schweizer Nobelskiort bereits vor sechs Jahren ausgetragen wurde. Sensationssiegerin damals: Mirjam Puchner. Ebenso prägende Erinnerungen hat die Salzburgerin an die WM 2017. Als gefährliche Außenseiterin gehandelt, stürzte Puchner im Training schwer. Es war dies der Anfang auf einem langen Weg zurück in die Weltspitze. Dort vergangene Saison wieder angekommen, steigt am Freitag (10.30 Uhr/live ORF 1) in der ersten von zwei ...