Die Skiwelt staunt über eine Seriensiegerin, die mit 23 die Rekorde von Legenden jagt. Ihr Manager Kilian Albrecht kennt Mikaela Shiffrins Erfolgsformel.

In Zeiten, in denen Marcel Hirscher und Mikaela Shiffrin beinahe im Wochentakt Bestmarken aufstellen, besteht fast schon die Gefahr, dass Rekorde inflationär werden. Die Leistungen der beiden Ausnahmeerscheinungen lassen sich aber nun mal in Zahlen am eindrucksvollsten darstellen. Shiffrin kommt als 50-fache Weltcupsiegerin zu den Technikrennen am Freitag und Samstag am Semmering. Wobei sich die US-Amerikanerin mit ihrem Alter von allen anderen abhebt: 23.