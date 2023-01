Shiffrin verzaubert, Liensberger verhext

Während die US-Amerikanerin in Zagreb ihre Serie prolongiert und am Donnerstag einen historischen Sieg ins Visier nimmt, kann Franziska Gritsch als Siebte eine weitere ÖSV-Pleite verhindern.

Egal welcher Hang und welche Verhältnisse - Mikaela Shiffrin hat nach ihrem Hattrick am Semmering auch beim ersten Slalom in Zagreb ihre einsame Klasse unter Beweis gestellt. Die US-Amerikanerin distanzierte die Konkurrenz diesmal um 76 Hundertstel und kann schon am Donnerstag (15.00/18.00 Uhr) mit dem 82. Sieg im Weltcup mit Rekordhalterin Lindsey Vonn gleichziehen. Für das abermals schwer geschlagene ÖSV-Team verhinderte Franziska Gritsch als Siebte ein weiteres Debakel.

"Das waren zwei fast perfekte Läufe, ich hätte es kaum ...