So manövriert sich das ÖSV-Team ins Kreuzfeuer der Kritik

Die Ergebnisse fehlen. Der Ex-Zampano teilt gegen den Strippenzieher aus. Der Sportdirektor weiß nicht, was der Cheftrainer sagt. Wie man sich nach Flachau nun Luft verschaffen muss.

Es gab Zeiten, da war ein sechster Platz eine Niederlage für Österreichs Skiteam. Doch die Zeiten haben sich bei den Technikerinnen, spätestens in diesem Winter, geändert. Dramatisch geändert. Tatsächlich ist der sechste Platz von Katharina Liensberger beim Flutlichtspektakel in Flachau an den nackten Zahlen gemessen auch eine Steigerung. Die man nach zuvor heftigsten Pleiten willkommen als Aufwärtstrend zu bezeichnen bemüht ist - um so aus dem Kreuzfeuer der Kritik zu geraten, in das man sich manövriert hat.

Hat man sportliche Baustellen aktuell ebenso abzuarbeiten, wie zwischenmenschliche Beziehungen zu stärken, schaltet sich nun mit Peter Schröcksnadel auch noch der ehemalige ÖSV-Zampano in die öffentliche Diskussion ein und legt Patrick Ortlieb via "Kleine Zeitung" den Rücktritt nahe. Der Finanzreferent und Strippenzieher im Verband hatte vor Weihnachten mit einem Rundumschlag das Störfeuer entfacht. Der Ertrag in Relation zum Aufwand im ÖSV sei "fast zum Schämen". Zudem habe man von Schröcksnadels Führung einen "Sauhaufen" übernommen, waren nur zwei von vielen Kritikpunkten Ortliebs. Schröcksnadel konterte dem Abfahrtsolympiasieger nun ebenso im Bereich der Gürtellinie: "Ich habe gelesen, dass er im Hotel in der Küche aushelfen muss. Wie soll jemand, der den eigenen Betrieb nicht im Griff hat, den Verband führen? Am besten für den ÖSV wäre es, wenn Patrick Ortlieb in der Küche bleibt und all seine Funktionen im Verband zurücklegt. Sonst macht er ihn kaputt."

Trainerwechsel soll kein Thema sein

Nun bleibt abzuwarten, ob im ÖSV alles so bleibt, wie es ist. Schröcksnadels Nachfolgerin Roswitha Stadlober steht einem Umbau im Trainerteam "offen gegenüber", überlässt diese Entscheidung aber der sportlichen Leitung in Person von Alpindirektor Herbert Mandl und Damenchefcoach Thomas Trinker. Die beiden schließen Trainerwechsel während der Saison aus und sind sich zumindest in dieser Angelegenheit einig. Denn für abermals öffentliche Verwirrung hatte Mandl in Flachau gesorgt, als er eine kritische Analyse von Marlies Raich als falsch bezeichnete. Was war passiert? Trinker hatte in einem SN-Interview gesagt, dass eine Erkenntnis aus den Debakeln in den technischen Disziplinen sei, "dass wir mehr auf Biegen und Brechen fahren müssen". Die ehemalige Slalomdominatorin wiederholte die Worte aus ihrer SN-Kolumne nun in Flachau im TV: "Hätte mir ein Trainer so eine Ansage gemacht, so bin ich mir ziemlich sicher, dass es nicht geklappt hätte. Die Folgen wären völliger Gefühlsverlust und Ratlosigkeit gewesen." Dass Mandl nun sagt, dass man solche Aussagen im ÖSV nicht tätigen würde, passt ins aktuelle Bild, wonach der/die eine oft nicht weiß, was der/die andere sagt oder macht.

Schlechte Kommunikation erschwert die Trendwende

Kommunikationsprobleme gab es ganz offensichtlich zuletzt auch zwischen Trainern und Athletinnen. Verlust des Vertrauens in die Betreuer und ins eigene Können war die Folge und ein Mitgrund, warum Liensberger, Truppe und Co. teilweise um Sekunden hinterherfuhren. "Coaching für die Coaches", bei dem die Trainer im Umgang mit den Athletinnen ausgebildet werden, kündigte Stadlober an. Mandl brachte Mediatoren ins Spiel. Trinker ortet aber keine Probleme: "Natürlich waren in letzter Zeit alle geknickt, aber es gibt keinen Konflikt in der Gruppe."

Offenbar ist man sich in Flachau nun nähergekommen. "Es war extrem wichtig, dass auch einmal Dinge angesprochen worden sind", betonte Liensberger nach "einigen Besprechungen" mit dem Trainerteam. "Umso entscheidender ist, dass jetzt alle zusammenhalten." Speziell für die Slalom-Gesamtsiegerin und Weltmeisterin von 2021 waren vor dieser Saison alle Bezugspersonen neu: vom Cheftrainer bis zum Servicemann, der ihr abgeworben worden war. Die aufsehenerregendste Personalie aber ist und bleibt - wie Mandl klarstellt - Livio Magoni. Der Italiener hatte einst Tina Maze und Petra Vlhová zu Seriensiegerinnen geformt, war mit seiner Art aber charakterlich nicht unumstritten. "Livio bleibt, das ist kein Thema." Zudem habe sich Liensberger Magoni als Coach ja "selber ausgesucht", so Mandl.

Liensberger hofft, dass Flachau, wo sie mit angezogener Handbremse und 2,62 Sekunden Rückstand Sechste wurde, die Trendwende eingeleitet hat. "Es war ein kleiner, aber wertvoller Schritt." Sie hat sich und dem Damenteam etwas Luft verschafft - und der flammenden Kritik ein wenig die Luft genommen. Sehr hilfreich kann dabei schon das kommende Speedwochenende in St. Anton sein, wenn man dort sportlich erfolgreich ist.