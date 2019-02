Abschiede und Rekorde: Aare 2019 verspricht bewegt zu werden

Mit Titelverteidigern in drei Bewerben und der Hoffnung auf sieben bis acht Medaillen starten Österreichs Alpine am Dienstag in die Ski-WM in Aare. Den Auftakt macht der Damen-Super-G, in dem Nicole Schmidhofer Gold erfolgreich verteidigen will. Den Schlusspunkt setzt der Herren-Slalom am 17. Februar mit Marcel Hirscher als Teamleader und 2017-Gewinner.

SN/APA (EXPA/Groder)/EXPA/ JOHANN G Die WM in Aare verspricht Spannung - auch wettertechnisch