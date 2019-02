Acht Mal Chance auf Jackpot

SN-Check: In acht der elf WM-Bewerben hat Österreich ernsthafte Medaillenchancen - doch als großer Favorit auf Gold geht nur Marcel Hirscher in die Rennen.

Elf Bewerbe in 12 Tagen und als Zielsetzung des Präsidenten "sechs bis acht Medaillen": Die SN analysieren, wo Österreichs Alpine Medaillenchancen bei der WM haben:



Wo es Gold geben muss (2):

Herren-Riesentorlauf und Herren-Slalom: Man muss es so sagen: Marcel Hirscher hat sich wieder einmal den ganzen Druck selbst aufgeladen. Im Riesentorlauf hat er nach Belieben dominiert, im Slalom schien seine Vormachtstellung zwischendurch etwas zu wackeln - aber im Nachtslalom in Schladming hat er alles wieder zurecht gerückt. Dazu kommt sein Programm: Er ordnet diesen beiden Rennen alles unter, verzichtet auf die Kombi.