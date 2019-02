Aksel Lund Svindal - Mister Nice Guy verlässt den Skizirkus

Die WM-Abfahrt ist zugleich Aksel Lund Svindals Karriere-Schlusspunkt. Welch großer Sportler dem Skisport verloren geht, wird schon im Abschiedsgespräch klar.

Was ihn bei seinem letzten Rennen erwartet, das weiß er selbst nicht so genau. "Auf jeden Fall wird es ungewöhnlich emotional", sagt er, und so richtig wohl fühlt er sich nicht dabei, denn eigentlich ist er einer, der die Dinge immer unter Kontrolle haben will. "Meine Tränenkanäle sind gut verschlossen, aber wenn es passieren sollte, dann lasse ich auch den Tränen freien Lauf."