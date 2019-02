Alaba über Hirscher: "Hungrig nach Titel"

Im Interview mit "eurosport.de hat Bayern-München-Legionär David Alaba erklärt, dass er dem Salzburger Marcel Hirscher bei der Ski-WM in Aare "alles zutraue". "Marcel bringt einen Ehrgeiz mit, den nicht viele haben. Er will immer ganz oben stehen und das zeichnet ihn aus. Er ist hungrig nach Titel und das merkt man einfach", sagte der Fußball-Nationalteamspieler.

Seine eigenen Ski-Kenntnisse würden sich aufs "Runterkommen" beschränken. Die Vorbildwirkung diesbezüglich überlässt er gerne Hirscher. "Marcel ist ein Vorbild für viele junge Leute in Österreich. Er hat in seiner Ski-Karriere viel erreicht, ist immer präsent und versucht, bei dem was er tut, vieles zu erreichen. Er ist fokussiert, geht voran und holt immer das Beste aus sich heraus."

Quelle: APA