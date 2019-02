Benjamin Raich war einer der letzten echten Allrounder. Was er sich für die Zukunft der Kombination wünscht, was falsch läuft und ob er wirklich Funktionär wird.

Benjamin Raich war 2005 Kombinations-Weltmeister und arbeitet bei dieser WM für den ORF.

Am Montag geht es um den WM-Titel in der Kombination. Was glauben Sie: Ist es das letzte Mal? Benjamin Raich: Nein, das glaube ich nicht. Vor einiger Zeit hätte ich noch anders geantwortet, aber jetzt gibt es andere Strömungen.