Chaos-WM: "Es kann auch anders kommen"

Roman Stelzl (TT), Michael Schuen ("Kleine Zeitung") und Michael Smejkal (SN) ziehen nach der WM in Åre eine persönliche Schlussbilanz - von der Kanelbulle bis "König Svindal".

Die alpine Ski-WM in Åre ist Geschichte. Ihre Berichterstatter ziehen ein ganz persönliches Resümee dieser nicht immer ganz einfachen Titelkämpfe:

Stimmung (Plus/Minus): Anfangs war die WM-Stimmung träge, erst die Norweger sprangen für die zunächst WM-müden Schweden beim "Tribut für Aksel" eindrucksvoll in die Bresche. Bis zum letzten Wochenende, da zeigten die Schweden dann, dass sie auch Ski-Euphorie können: 16.472 Zuschauer feuerten beim Damen-Slalom Anna Swenn-Larsson und Frida Hansdotter fast südländisch an. Man darf aber annehmen, dass die bevorstehende nordische WM und die Eishockey-WM die Schweden mehr fesseln als die alpinen Titelkämpfe.



Der schwierigste Job der WM: Den hatte eindeutig die Chefmeteorologin Pia Hultgren. Von minus 28 Grad bis zur Schneeverwehung, von frühlingshaften Temperaturen bis zum Sturmtief - Åre hatte alles zu bieten, und das mitunter sogar an einem Tag. So wurde im WM-Verlauf auch die Meteorologin immer vorsichtiger. "Es kann natürlich auch alles ganz anders kommen", erklärte sie mehrmals, nachdem sie bei der Mannschaftsführersitzung den Wetterausblick gegeben hatte.