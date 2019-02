FIS-Council tagt in Aare zur Zukunft der Kombination

Am 13. Februar treffen sich im Rahmen der alpinen Ski-Weltmeisterschaften in Aare Council-Mitglieder des Internationalen Skiverbands (FIS), um erneut über die Zukunft der Alpinen Kombination zu diskutieren. Vergangenen November konnte keine Entscheidung diesbezüglich erzielt werden. Dies ist allerdings wichtig, um zu klären, was bei den nächsten Großereignissen im Programm sein wird.

SN/GEPA pictures FIS-Präsident Gian-Franco Kasper.