FIS-Präsident Kasper wird wegen Aare-Wetters nicht nervös

Organisationskomitee und Internationaler Skiverband (FIS) sind vom Gelingen der am Dienstag beginnenden Alpinski-Weltmeisterschaften in Aare überzeugt. "Sie haben hier einen exzellenten Job gemacht, ich bin mehr als zuversichtlich. Aber es ist ein Freiluftsport, wir wissen nie, was kommt. Und wir haben hier ja schon einige Erfahrungen gemacht", sagte FIS-Präsident Gian Franco Kasper.

SN/APA (AFP)/JEAN-CHRISTOPHE BOTT Die Organisatoren sind von einer guten WM überzeugt