Geboren in Wind, Schnee und Sturm

Nicht weniger als 28 Firmen aus dem Outdoor-Bereich sitzen in und um das kleine Åre. Die bekannteste gehört zur Atomic-Mutter.

Mit rund 1500 Einwohnern ist Åre nicht gerade eine Metropole - doch in mancherlei Hinsicht ist sie das doch: Zum einen als Wintersportzentrum Schwedens, davon war in den letzten Wochen oft genug die Rede. Was aber noch mehr überrascht: es ist zugleich die Wintersport-, Outdoor- und Bekleidungs-Hochburg in Schweden. Nicht weniger als 28 Firmen haben hier in Åre oder rundherum ihren Sitz, alt bekannte Marken, neue start-ups, kleine Designschmieden und neuerdings sogar eine eigene Skifirma (Åre Skis).