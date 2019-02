Hier feiert man nicht Revolutionen, sondern die Zimtschnecke

Kaffeetrinken als Art gesellschaftliches Projekt und ein eigener Tag für die Zimtschnecke - auch das mögen wir an Schweden.

Es ist auch bezeichnend für ein Land, an was man erinnert und wessen man gedenkt. Oftmals erinnert man an besonderen Tagen an Revolutionen, Aufstände und Umstürze oder auch den Tag der Arbeit. In Schweden - und auch das macht dieses Land sympathisch -

gedenkt man der Zimtschnecke. Richtig, am

4. Oktober ist "Kanelbullens Dag", der Zimtschnecken-Tag - und nein: Man darf die Kanelbulle auch kulinarisch nicht zu gering achten.