Hirscher: "Bin nicht allzu optimistisch"

Viele Fragezeichen vor dem WM-Riesentorlauf in Åre - und Marcel Hirscher ist das größte davon.

Er ist der Olympiasieger, Weltmeister und jahrelange Dominator im Riesentorlauf und damit bei der WM-Entscheidung in dieser Disziplin (Freitag, 14.15/17.45) auch der große und logische Favorit - nur Marcel Hirscher, von dem hier die Rede ist, sieht das selbst nicht so: "Allzu optimistisch bin ich nicht. Halsweh, Ohrenweh, Schnupfen. Also ich bin zwar kein Doktor, aber ich würde sagen, ein grippaler Infekt", teilte Marcel Hirscher mit, nachdem er am Vormittag in Åre noch einige Trainingsläufe bestritten hat.